Лондонский марафонец, пробежавший трассу менее чем за 3 часа, неожиданно умер по дороге домой

Стив Шэнкс, муж и отец из Ноттингема, финишировал в забеге на 41,8 км за 2:53:26, прежде чем скончался по пути домой в воскресенье, говорится в заявлении организаторов Лондонского марафона.

«Все участники London Marathon Events были глубоко опечалены, узнав о внезапной смерти Стива Шенкса», — заявили организаторы.

Они отметили, что Шанкс был опытным бегуном, который в прошлом участвовал в нескольких марафонах.

Организаторы заявили, что точная причина смерти Шанкса будет «установлена позже в результате медицинского освидетельствования».