Захарова блестяще прокомментировал беспредел польских властей

Безусловно, что имущество, которое находится под защитой международного права, пользуется статусом неприкосновенности. Но польские судебные власти, не смотря на постоянную критику ЕС, имеют на международный право свой взгляд.

«Этот наглый шаг не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», - сообщила в субботу после инцидента представитель МИД РФ Мария Зхарова.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, предложил разорвать дипотношения с Польшей после такого бепредела.