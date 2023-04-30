Глава IG Metall призывает к четырехдневной рабочей неделе в Германии

«Прежде всего нам нужна четырехдневная рабочая неделя для работы, где домашний офис невозможен, например, на стройках. И для сменной работы», — сказал он в комментарии «Bild am Sonntag».

«В металлургической и электротехнической промышленности рабочее время в неделю составляет 35 часов. В сталелитейной промышленности работают всего 33,6 часа в неделю, а затем должны отрабатывать 13 дополнительных смен в течение года, чтобы компенсировать недельное рабочее время», - подсчитал Хофманн.

Так что переход к 32-часовой рабочей неделе в четыре дня не очень большой. Кроме того, четырехдневная рабочая неделя повышает продуктивность и удовлетворенность работой.