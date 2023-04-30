Совет от садовода: как защитить сад во время цветения

О заморозках нужно узнавать заранее, тут уж прогноз погоды в помощь. Самым простым способом защиты цветущих деревьев является дневной обильный полив приствольных кругов. После полива круги необходимо укрыть пленкой. А вот вечером перед заморозком пленку следует снять. Поднимающийся от земли пар создаст защиту для кроны деревьев.

Дождевание более эффективный способ защиты деревьев от внезапного мороза. За несколько часов до наступления максимального холода (обычно это уже заполночь) с интервалом 10-15 минут деревья следует несколько раз довольно обильно полить водой. На них образуется ледяная корка, которая защитит от мороза. автоматическая система полива тут смотрится вообще идеально.

Задымление как способ защиты сада от заморозков известно давно. Оно демонстрирует хорошую эффективность, но нужно рассчитать, чтобы на каждую сотку сада приходился один источник дыма (горящие и тлеющие листья с соломой), размещенный с подветреной стороны. Это тление нужно поддерживать всю ночь.

А вот если деревья относительно небольшие (не более 2-2,5 м) то их можно просто укрыть пленкой или спанбондом.