Большой урожай лука - это просто, надо лишь знать несколько секретов

Десять полезных советов, чтобы вырастить много хорошего лука.

№1

Глинистая почва не для лука, если у вас она такая, то надо исправлять положение. Поможет добавление песка и торфа. В кислом грунте лук также плохо растет, раскислить можно мелом, доломитовой мукой.

№2

Севок перед посадкой обрабатываем марганцевым раствором. Замачивание на 10-15 минут помогает обеззаразить луковки. После процедуры можно приступать к высаживанию.

№3

Одна из главных проблем при выращивании лука - луковая муха. Отвадить ее помогает кухонная соль, просто просыпьте кристаллы между рядами.

№4

Хорошее решение - посадить рядышком лук и морковь.

№5

Три подкормки, которые способствуют хорошему урожаю. Первую делаем при появлении двух листьев. Даем навозную жижу, можно заменить куриным пометом.

Вторая нужна через 15 дней после первой, в этот раз растению требуется фосфор и калий. Конец июня совпадает с третьей подкормкой, вносим фосфор, калий, мочевину.

№6

Не перекармливайте лук азотом, если планируете растить его для головок, а не на перо.

№7

Свежий навоз в качестве удобрения для лука применять нельзя

№8

Вовремя убирайте созревший лук, от этого зависит срок его хранения. Передержанные луковицы лежать долго не будут.

№9

Чтобы получить крупные луковые головки, дайте растению больше фосфора.

№10

Когда лук лежит на хранении, постоянно нужно его пересматривать. Хорошо высушенные луковицы будут долго лежать, отсыревшие быстро начнут загнивать.