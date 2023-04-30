Большой урожай лука - это просто, надо лишь знать несколько секретов

Десять полезных советов, чтобы вырастить много хорошего лука.
№1
Глинистая почва не для лука, если у вас она такая, то надо исправлять положение. Поможет добавление песка и торфа. В кислом грунте лук также плохо растет, раскислить можно мелом, доломитовой мукой.
№2
Севок перед посадкой обрабатываем марганцевым раствором. Замачивание на 10-15 минут помогает обеззаразить луковки. После процедуры можно приступать к высаживанию.
№3
Одна из главных проблем при выращивании лука - луковая муха. Отвадить ее помогает кухонная соль, просто просыпьте кристаллы между рядами.
№4
Хорошее решение - посадить рядышком лук и морковь.
№5
Три подкормки, которые способствуют хорошему урожаю. Первую делаем при появлении двух листьев. Даем навозную жижу, можно заменить куриным пометом.
Вторая нужна через 15 дней после первой, в этот раз растению требуется фосфор и калий. Конец июня совпадает с третьей подкормкой, вносим фосфор, калий, мочевину.
№6
Не перекармливайте лук азотом, если планируете растить его для головок, а не на перо.
№7
Свежий навоз в качестве удобрения для лука применять нельзя
№8
Вовремя убирайте созревший лук, от этого зависит срок его хранения. Передержанные луковицы лежать долго не будут.
№9
Чтобы получить крупные луковые головки, дайте растению больше фосфора.
№10
Когда лук лежит на хранении, постоянно нужно его пересматривать. Хорошо высушенные луковицы будут долго лежать, отсыревшие быстро начнут загнивать.
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