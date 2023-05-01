Захарова заявила о праве РФ порвать дипотношения с Польшей и рассказала, к чему это приведет

Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы есть полное право пойти на разрыв дипломатических связей с польской стороной.

Такой шаг стал возможным после недавнего происшествия в школе при российском посольстве в Варшаве.

Захарова отметила, если в Москве в эмоциональном порыве решатся на такие крайние меры, пострадают от этого обычные россияне, живущие и работающие на территории Польши.

Ранее представитель дипведомства РФ предупреждала, что Россия может жестко ответить на насильственное вторжение польских властей в школу при посольстве РФ в Варшаве с последующим изъятием здания.

По словам Захаровой, российская сторона уже собирается предпринять ответные действия. Школа будет продолжать работу в другом здании.