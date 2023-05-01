Минтранс Беларуси: сошедший в Брянской области поезд был формирования БЖД

Вечером 1 мая пресс-служба Министерства транспорта Республики Беларусь сообщила, что сошедший сегодня с рельс в Брянской области грузовой поезд был формирования Белорусской железной дороги. Известно, что в результате инцидента бригада локомотива не получила ранений.

В понедельник брянский губернатор Александр Богомаз опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где уведомил общественность о том, что на маршруте следования ж/д-транспорта Брянск-Унеча произошёл сход грузового поезда. Позднее Богомаз рассказал, что ЧП произошло в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.

Репортёры интернет-издания Baza обнародовали видеозапись, на которой показано, что после подрыв бомбы на железнодорожном полотне в Брянской области лежать на боку остались порядка семи вагонов, которые перевозили нефтепродукты и пиломатериалы. Также сообщается, что в районе схода поезда начался пожар.

Далее Александр Богомаз написал новый пост для своего Telegram-канала, где заявил, что после осмотра места чрезвычайного происшествия в Брянской области на участке железной дороги были обнаружены ещё три взрывных устройства неустановленного типа, обезвреживанием которых занимаются сапёры.

Позднее Богомаз отметил, что сейчас железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча приостановлено и будет возобновлено ко 2 мая.