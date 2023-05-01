Опытный дачник научил, как бороться с фитофторой томатов: самые надежные способы

Дачный эксперт предложил свои, опробованные в деле методы защиты от фитофторы.

Чеснок

Опрыскивания настоем, приготовленным на основе чеснока, надо проводить регулярно, чтобы не допустить появления признаков фитофтороза.

Это надежное средство губительно действует на споры фитофторы.

На 10 л воды берем полтора стакана мелко порезанного чеснока. Настой делается сутки. Процеженный раствор смешиваем с марганцовкой, получаем светло розовую жидкость.

Ею опрыскиваем томаты в момент появления первых завязей. Повторяем обработку каждые две недели.

Кефир

Кефирные опрыскивания делаем в целях профилактики. Первую обработку проводим после посадки в грядку, подождав 10 дней.

Позже повторяем каждые две недели, так делаем до уборки урожая.

Готовим полезный состав: в 10 л воды надо влить литр кефира и накапать 20 капель йода.

Молоко с йодом

Этот состав похож на предыдущий, делать его нужно по такому же рецепту, только добавляя нежирное молоко.

Это отличная профилактика фитофтороза и в то же время полезная подкормка для растений. Она влияет даже на вкус будущего урожая, делая помидоры слаще.