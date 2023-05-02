Соседи-защитники: с какими растениями нужно сажать смородину, а с какими не стоит

Хорошие соседи важны не только для людей, но и для растений. Смородина не исключение: если одни способствуют тому, что куст отлично растет, не болеет и активно плодоносит, то другие - вызывают у него апатию и в конечном итоге сокращают объем урожая.

Какие растения можно смело сажать рядом с чёрной смородиной? Вполне комфортно этот ягодный кустарник чувствует себя возле лука. Тем более, что лук содержит много фитонцидов, способных защитить от вредителей и болезней и смородину.

Ей также комфотно рядом с капустой: она содержит много азота, способного помочь в развитии смородине. То же самое касается и картофеля, в котором много калия и которым он также может поделиться.

Возле смородины можно смело высаживать и цветы: они привлекут полезных насекомых, способных стать защитой кустарника от вредителей и болезней.

А какие растения лучше держать подальше от смородины? Малину - она может быть заражена вирусами, которые могут повредить и смородине. Неполезное для кустарника растение и чеснок: в нем много аллицина, способного навредить культуре.

Лучше подальше высадить и томаты, которые могут быть источником заражения вирусами. Соответственно, высок и риск заражения для смородины.