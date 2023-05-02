Twitter снял ограничения с поста Медведева про Польшу после критики Маска

Вечером вторника, 2 мая, пресс-служба американской социальной сети Twitter опубликовала пост, в котором сообщается, что руководство мессенджера приняло решение снять ограничения с англоязычной публикации бывшего российского президента Дмитрия Медведева про Польшу.

В пресс-релизе Twitter сказано, что пост Медведева нарушает внутренний регламент социальной сети, однако информация, представленная в данном сообщении, может быть интересна мировой общественности, ввиду чего мессенджер не станет скрывать его от англоговорящих пользователей.

29 апреля Дмитрий Медведев написал новое сообщение в Twitter, где заявил, что Польна не должна существовать для России, поскольку в её правительства находятся люди, исповедующие русофобские взгляды, в то время как на территории Украины находится множество польских военных, сражающихся на стороне Киева.

Позднее пост Медведева на английском языке был заблокирован, из-за чего политик продублировал его в своём русскоязычном аккаунте. Также политик заявил, что не понимает, почему Twitter позволяет публиковать призывы уничтожить Российскую Федерацию, но запрещает аналогичные высказывания в адрес других стран.

Кроме того, Дмитрий Медведев подверг критике главу компании Twitter Илона Маска, заявив, что он "прогнулся" под Госдеп и киевский режим, не справившись с задачами гендиректора данной корпорации.