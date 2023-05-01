Медведев: Маск не справился с руководством Twitter и «прогнулся» под Госдеп

Бывший президент России Дмитрий Медведев утверждает, что американский предприниматель Илон Маск не смог совладать с грузом ответственности, сопряжённой с нахождением на посту главы компании Twitter, о чём свидетельствует наложение ограничений на аккаунт российского политика в данной социальной сети.

По мнению Медведева, Маск "прогнулся" под Госдепартамент Соединённых Штатов и представителей украинского истеблишмента, слепо следуя их идеологической установке и блокируя распространения российской точки зрения на события, происходящие во всём мире и на территории Украины в частности.

При этом Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Илон Маск не справился с задачей по управлению компанией Twitter и процессами внутри подконтрольной ей соцсети, хотя предполагалось, что именно этот бизнесмен сможет оптимизировать работу данного мессенджера.

В то же время Медведев выразил уверенность в том, что правительство России уже смогло использовать платформу Twitter в целях идеологического просвещения западной общественности, а сейчас российские политтехнологи могут переключится на отечественные масс-медиа.

Примечательно, что ранее Дмитрий Медведев сделал предновогодний прогноз, в котором допустил, что в будущем Маск может стать президентом США после раскола этого государства.