Песков: ВСУ совершили покушение на Путина, атаковав Кремль беспилотниками

Днём 3 мая пресс-служба московского Кремля опубликовала новое сообщение, рассказав, что прошлой ночью два беспилотника вооружённых сил Украины совершили попытку атаки на кремлёвскую резиденцию Владимира Путина в Кремле. Отмечается, что в результате инцидента Путин не пострадал, а его рабочий график остался без изменений.

В пресс-релизе администрации президента утверждается, что действия украинских беспилотных летательных аппаратов рассматриваются Москвой как целенаправленный террористический акт, ввиду чего Министерство обороны и правительство России оставляет за собой право на ответные меры.

Журналисты Telegram-канала BAZA обнародовали видеозапись, на которой продемонстрированы последствия атаки запущенных Украиной БПЛА по направлению к Кремлю. На видео показано, как над Кремлём вьются клубы дыма, которые предположительно появились после перехвата украинских дронов системами ПВО.

Кроме того, в тексте релиза Кремля отмечается, что перехват украинских беспилотников произошёл благодаря слаженной работе российский радиолокационных систем и систем противовоздушной обороны, а также своевременной реакции военнослужащих, охранявших офис президента в Москве.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что осколки украинских беспилотников не нанесли ущерба Кремлю и не привели к появлению пострадавших.