Зеленский продолжил серию внезапных визитов в Нидерландах

Поздно вечером в среду он приземлился из Хельсинки на правительственном самолете Нидерландов в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщают несколько СМИ.

Телеканал NOS показал кадры приземления и кортежа, направлявшегося в сторону Гааги в сопровождении полицейского эскорта.

Депутаты подтвердили в Twitter, что встреча с Зеленским запланирована в Гааге на четверг.

По сообщениям СМИ, также запланирован визит Зеленскоголенского в Международный уголовный суд в Гааге.

На данный момент Нидерланды предоставили Украине военную помощь в размере около 1,2 миллиарда евро.

Премьер-министр Марк Рютте также заявил, что поставки истребителей Киеву больше "не являются табу".