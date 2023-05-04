Медведев предложил устранить Зеленского после неуспешной атаки ВСУ на Кремль

Как сообщается в источнике, Медведев после происшествия в Кремле не видит других вариантов решения ситуации, кроме как физическое устранение украинского президента Владимира Зеленского.

В Кремле попытку нападения беспилотников ВСУ считают покушением на жизнь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также Медведев отметил, что для подписания документов о капитуляции присутствие Зеленского не нужно.

Кроме устранения самого главы Украины, российский политик предложил сделать то же самое с его ближайшим окружением.