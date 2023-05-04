Захарова оценила речь Зеленского в МУС словами «бредит об ядерной бомбе»

Днём 4 мая Владимир Зеленский побывал в Международном уголовном суде на территории нидерландской Гааги, где выступил с речью перед местными дипломатами и юристами. Во время своего выступления Зеленский заявил, что присутствующие в зале предпочли бы видеть здесь вместо него "другого Владимира".

Также Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сделают всё для того, чтобы российская спецоперация в Украине стала последним военным конфликтом в мире. Данное высказывание было горячо раскритиковано представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

По словам Захаровой, новая речь украинского президента свидетельствует о том, что он "бредит об ядерной бомбе". Характерно, что комментируя выступление Зеленского, представительница российского МИДа назвала его "наркоманом", отсылая читателей своих соцсетей к слухам о том, что глава Украины злоупотребляет запрещёнными психоактивными веществами.

3 мая Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом, который стал первой точкой в турне украинского президента по странам Европы. Позднее ряд немецких газет обнародовали инсайдерскую информацию о том, что 13 мая Зеленский намеревается посетить Германию.

В офисе Владимира Зеленского заявили, что администрация Кеива крайне разочарована публикацией сведений о планах президента Украины побывать в ФРГ, ввиду чего визит может быть отменён.