Днём четверга, 4 мая, пресс-служба американского Белого дома сообщила, что у правительства США нет исчерпывающих данных о том, кто стоит за нападением беспилотных летательных аппаратов на здание Сенатского дворца в Кремле, где располагается резиденция Владимира Путина.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике пресс-резил Белого дома, подчеркнув, что обычно у американского ведомства всегда имеются сведения об инцидентах, в которых якобы замешана Россия. В частности, Захарова напомнила, что ранее чиновники из Соединённых Штатов обвиняли Москву в использовании яда "новичок" для устранения неугодных политическому режиму РФ.

В то же время Мария Захарова задалась вопросом, не перестал ли у представителей американского истеблишмента "варить горшочек", поскольку ранее сотрудники госаппарата США всегда спешили с обнародованием непроверенной информации, выставляющей Москву в негативном свете.

Накануне глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков рассказал репортёрам о том, что удар украинских БПЛА по зданию Кремля расценивается администрацией Москвы как покушение на жизнь российского президента, ввиду чего Министерство обороны России оставляет за собой право на любые ответные меры.

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в свою очередь призвал российское оборонное ведомство не применять ядерное оружие для удара по Киеву в ответ на инциденты с беспилотниками в Кремле.