Знающая дачница поделилась секретами: три дешевых средства для обильного урожая клубники

Чтобы урожай ягод был удачным, нужно выполнить три условия. Хорошее питание (особенно нужны калий и фосфор), защита от паразитов, достаточная влага для сочности.

Простые народные средства можно применять даже в фазе формирования урожая, не опасаясь нанести вред, как в случае с покупной химией.

Химические добавки допускаются ранней весной, но летом, когда ягоды уже завязались, прибегать к ним не стоит.

Калий и фосфор нужны для крупных и сладких плодов, а также для долгого плодоношения.

Подкармливая этими элементами клубнику раз в неделю после начала появления завязей, можно добиться хороших крупных ягод в течение всего периода сбора урожая.

Готовим раствор для подкормки: литр просеянной древесной золы, 9 литров сильно горячей воды. Перемешать и дать постоять сутки. Потом туда включаем сульфат магния 25% - 50 мл.

Перед применением размешиваем литр раствора в 10 литрах воды. Полив делать раз в неделю. Не забываем после подкормки поливать чистой водой в большом количестве.

Кроме подкормки важно позаботиться о достаточном количестве влаги. В подсушенной почве ягоды вкусными, сочными и крупными точно не будут.

Поливать надо 2-3 раза в неделю, если не выпадают дожди. Удержать влагу в почве и предупредить гниль поможет мульча.

В этом качестве используем мелкие фрагменты сосновой коры или опавшую хвою. Все это можно бесплатно добыть в ближайшей лесополосе.

Или купить продукт в садоводческом магазине, совсем недорого.

Для сохранения урожая необходимо бороться с вредителями, особенно с долгоносиком. Первая обработка делается ранней весной.

При формировании завязей самое время провести еще одну процедуру. Но только без химии. Используем нашатырный спирт - опять-таки очень дешевый.

В 10 л воды размешиваем 4 ст. л. спирта. Этого объема хватает на 4 квадратных метра земли. Средство эффективно от долгоносика, слизней, хрущей.