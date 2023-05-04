Садовод со стажем рассказал про две полезные процедуры для хвойных в весеннее время

Когда приходит весеннее тепло, в уход за хвойными деревьями включаем две полезных процедуры.

Первым делом туи, ели, можжевельник надо хорошенько полить теплой водой, добавив в нее лимонную кислоту. На 10 литров воды хватит чайной ложки порошка.

На весеннем ярком солнце хвойные культуры испаряют влагу в большом объеме.

Почва может быть еще не до конца оттаявшей, поэтому добыть достаточное количество влаги оттуда растение не может. При этом хвойные предпочитают расти на подкисленных почвах.

Вот и получается, процедура полива с лимонкой очень полезна для них весной. На дерево в метр высотой нужно затратить ведро такой лимонной воды.

Вторая полезная процедура - опрыскивание. Опять-таки можно взять уже упомянутую воду с лимонной кислотой. Такой душ поможет предотвратить высыхание и пожелтение хвои.

Важный момент: нельзя опрыскивать растения в полдень при ярком солнце или при заморозках.