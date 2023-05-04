Делегация Украины на саммите ПАЧЭС устроила антироссийскую провокацию

4 мая лидер делегации России на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре Ольга Тимофеева сообщила, что члены украинской делегации предприняли попытку проведения антироссийской провокации на данном мероприятии в то время, как российские делегаты выступали с речью.

В сети распространяется видеозапись, на которой представители делегации Украины на саммите ПАЧЭС встают рядом с делегатами из России, поднимая украинский флаг и одновременно с этим пытаясь затеить драку с российскими коллегами. Тимофеева утверждает, что представители киевского режима на мероприятии пытались политизировать саммит, в то время как делегаты от Москвы заняты донесением своей точки зрения на процессы в Чёрном море до общественности.

В то же время спикер парламента Турции Мустафа Шентоп поспешил пресечь украинскую провокацию, заявив, что администрация Анкары не потерпит подобного неуважительного отношения к организаторам мероприятия, призвав дипломатов из Украины убрать флаг своего государства.

Характерно, что Шентол пригрозил украинской делегации немедленным удалением из зала, после чего провокаторы были вынуждены успокоиться и сесть на ранее занимаемые места, оставив в поке российских делегатов.

В декабре 2022 года правительство России прекратило взносы в ПАЧЭС, что было спровоцирвано новыми провокационными действиями со стороны Украины. Инцидент имел место в Белграде, где украинские политики также развернули национальный флаг, потребовав удалить из зала российских дипломатов.