Цветоводы назвали самое дешевое средство для долгого и пышного цветения петуний

Но с помощью простого и очень дешевого средства можно заметно продлить цветение, а также добиться большого количества цветов.

Такой эффект дают опрыскивания борной кислотой, которая стимулирует закладку бутонов. Ее можно использовать и для корневой подкормки.

Для приготовления раствора потребуется борная кислота 98,6% и 500 мл горячей воды. Перед использованием 100 мл концентрата разводят в 10 л воды и опрыскивают петунии или поливают под корень.

Это средство можно использовать не только для цветов. Оно поможет повысить урожайность томатов, кабачков, огурцов, клубники и других огородных культур.