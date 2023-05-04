Цветоводы назвали самое дешевое средство для долгого и пышного цветения петуний

Но с помощью простого и очень дешевого средства можно заметно продлить цветение, а также добиться большого количества цветов.
Такой эффект дают опрыскивания борной кислотой, которая стимулирует закладку бутонов. Ее можно использовать и для корневой подкормки.
Для приготовления раствора потребуется борная кислота 98,6% и 500 мл горячей воды. Перед использованием 100 мл концентрата разводят в 10 л воды и опрыскивают петунии или поливают под корень.
Это средство можно использовать не только для цветов. Оно поможет повысить урожайность томатов, кабачков, огурцов, клубники и других огородных культур.
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