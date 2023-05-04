Дачный эксперт назвал способы, которые избавят от мучнистой росы за три дня

Мучнистую росу на листьях легко увидеть. Это белый налет, состоящий из мицелия и поражающий многие огородные растения.

Из налета впоследствии формируются капли жидкости, за сходство с росой заболевание и назвали мучнистой росой.

Как лечить с помощью золы? Берем литр кипятка, всыпаем туда 50 г древесной золы, настаиваем средство два дня. Можно держать его при комнатной температуре.

Процеженный раствор дополняем хозяйственным мылом (до 4 г), заранее измельчаем его. Средство необходимо для опрыскивания, не забываем обработать и почву тоже.

Через две недели нужно повторить процедуру.

Еще один рецепт, с содой. Берем литр воды, туда добавляем 4 г кальцинированной соды, столько же хозяйственного мыла и чайную ложку оливкового масла.

Опрыскиваем растения и землю под ними. Повторная обработка спустя две недели.

Это средство готовится из сорняков. Измельчаем траву, настаиваем в сильно нагретой воде, воду и сорняки берем в равных долях. Настаиваем два дня в условиях комнатной температуры

Процедив, делаем опрыскивания пораженных растений и земли рядом с ними.

Для предупреждения мучнистой росы делаем санитарную обрезку, подкармливаем фосфором, вносим органику. Азот может спровоцировать мучнистую росу, с ним пока не спешим.

Обнаруженные побеги с болезнью нужно вырезать и уничтожить. Важно обрабатывать фунгицидами во время образования бутонов.

Опавшую листву надо убирать на зиму, потому что в ней зимует возбудитель болезни.