Эд Ширан выиграл судебный процесс по авторскому праву в Нью-Йорке

Ширан не копировал свою песню «Thinking Out Loud» из песни «Let’s Get It On» Марвина Гэя, единогласно заключило жюри в четверг в Нью-Йорке после нескольких часов обсуждения.

«Конечно, я очень доволен исходом дела», — сказал Ширан после вынесения приговора у здания суда: «Но в то же время я невероятно разочарован тем, что подобные безосновательные претензии могут быть переданы в суд».

В течение восьми лет он и истцы спорили из-за двух песен с совершенно разными текстами и мелодиями.

Основные четыре аккорда используются каждый день авторами песен по всему миру.

Наследники американского музыканта Эда Таунсенда, умершего в 2003 году, обвинили Ширана в нарушении авторских прав.

Таунсенд выпустил песню "Let's Get It On" с Марвином Гэем в 1973 году.

Ширан частично защищался в процессе и отверг обвинения.

"Thinking Out Loud" основан на аккордах и ритмах, которые являются "основными строительными блоками музыки" и которыми никто не может владеть.

Ширан сослался на сходство между песней The Beatles «Let It Be» и песней Боба Марли «No Woman No Cry».