Эд Ширан выиграл судебный процесс по авторскому праву в Нью-Йорке

Ширан не копировал свою песню «Thinking Out Loud» из песни «Let’s Get It On» Марвина Гэя, единогласно заключило жюри в четверг в Нью-Йорке после нескольких часов обсуждения.
«Конечно, я очень доволен исходом дела», — сказал Ширан после вынесения приговора у здания суда: «Но в то же время я невероятно разочарован тем, что подобные безосновательные претензии могут быть переданы в суд».
В течение восьми лет он и истцы спорили из-за двух песен с совершенно разными текстами и мелодиями.
Основные четыре аккорда используются каждый день авторами песен по всему миру.
Наследники американского музыканта Эда Таунсенда, умершего в 2003 году, обвинили Ширана в нарушении авторских прав.
Таунсенд выпустил песню "Let's Get It On" с Марвином Гэем в 1973 году.
Ширан частично защищался в процессе и отверг обвинения.
"Thinking Out Loud" основан на аккордах и ритмах, которые являются "основными строительными блоками музыки" и которыми никто не может владеть.
Ширан сослался на сходство между песней The Beatles «Let It Be» и песней Боба Марли «No Woman No Cry».
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