Google подтверждает выход на рынок складных смартфонов

Изначально компания не представила подробностей об устройстве под названием Pixel Fold, но отметила, что на 10 мая, когда в штаб-квартире в Маунтин-Вью пройдет конференция разработчиков ввода-вывода Google, пройдет и его презентация.

До настоящего времени Samsung остается монополистом на рынке складных телефонов.

Южнокорейский лидер рынка смартфонов предлагает две модели: одну, которая складывается до размеров планшета, и другую, более компактную и раскладывающуюся, как обычный телефон.