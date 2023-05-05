Google подтверждает выход на рынок складных смартфонов

06:12 2023-05-05

Складные смартфоны до сих пор были нишевым рынком, в основном занятым Samsung, но у южнокорейской группы скоро появится новый сильный конкурент.

Изначально компания не представила подробностей об устройстве под названием Pixel Fold, но отметила, что на 10 мая, когда в штаб-квартире в Маунтин-Вью пройдет конференция разработчиков ввода-вывода Google, пройдет и его презентация.

До настоящего времени Samsung остается монополистом на рынке складных телефонов.

Южнокорейский лидер рынка смартфонов предлагает две модели: одну, которая складывается до размеров планшета, и другую, более компактную и раскладывающуюся, как обычный телефон.

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