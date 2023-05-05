Рябков считает, что отношения РФ и США находятся на краю пропасти, страны на грани открытого военного конфликта

По словам Рябкова, Россия делает все, чтобы избежать конфликта:

Мы работаем над тем, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами не скатились в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже находимся на грани, на краю этой пропасти.

Вместе с тем Сергей Рябков отметил, что Россия при необходимости задействует все возможные средства, чтобы защитить безопасность своей страны и своего правительства.

Далее политик добавил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняется связь, контакты проводятся по мере надобности, включая общение высокопоставленных лиц.