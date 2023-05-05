Картофель идет трещинами: как предотвратить такое явление

Нередко при копке картофеля обнаруживается, что клубни пошли трещинами. Почему так происходит? Что сделать, чтобы предотвратить такую ситуацию?

Причина может крыться в том, что картофель долгое время недополучал влаги, а потом прошел обильный дождь либо случился обильный полив. Растение начинает очень активно поглощать влагу, клубни не выдерживают, и стенки их рвутся.

Со временем треснувшая поверхность затягивается пробковой тканью. Сам клубень по мере роста увеличивается, вместе с ним растет и затянутая трещина. Мелкие клубни при этом подобного дефекта лишены, потому что набор ими массы на разных этапах развития не был особо интенсивным.

Как это предотвратить? Ответ очевиден: нужно поддерживать равномерную систему полива.

Хуже, если трещины стали следствием вирусного заболевания. Такая патология видна невооруженным глазом: трещины неровные, более испещренные и не такие затянутые.

Чтобы такого не случилось, нужно соблюдать севооборот, использовать промежуточные сидераты, полностью заменить семенной материал - желательно на более устойчивые сорта.

Для человека вирусные заболевания картофеля не опасны. После сортировки подобные клубни лучше хранить отдельно и съедать в первую очередь, пока те окончательно не испортились.