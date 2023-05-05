Дачник со стажем назвал натуральные средства, успешно заменяющие Корневин - результат один и тот же

Итак пять натуральных укоренителей, достойных аналогов покупным препаратам.

Готовим ивовую воду

Обрезаем молодые веточки, опускаем в воду, ждем корешков. Веточки убираем, свои черенки для проращивания вставляем в воду. Водичку не меняем, но по мере испарения понемногу добавляем. Салицин в ивовой коре способствует быстрому отрастанию корней.

Делаем укоренитель из тополиных веток

Нарезаем мелкими кусочками свежие ветки тополя, варим пять минут. Остужаем и помещаем в темноту. Когда вода немного постоит, вылавливаем веточки, процеживаем. Теперь туда можно ставить свои черенки. Тот же салицин, что есть у ивы, содержится и в коре тополя. Он и помогает корням расти.

Алоэ вне конкуренции

Алоэ вообще помощник на все случаи жизни. И как укоренитель работает отлично. Выбираем растение постарше. Не моложе 3 лет. Несколько листков срезаем и помещаем в холодильник в пакете. От резкого холода растение вырабатывает биологически активные вещества. Теперь в отстоянную воду добавляем 5 капель сока (на 250 мл воды), туда же погружаем черенки.

Способ с применением медовой воды

О пользе меда уже все устали слышать. Он оказывается еще и корням помогает расти. В теплой воде - 1,5 литра размешиваем мед - 1 ч. л. Помещаем туда корешки на 6-8 часов, потом переносим в грунт.

Картофельные ростки в помощь

Ростки мелко режем и заливаем литром воды, настой готовим около 6 часов. Процеживаем и используем для укоренения.