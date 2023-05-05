Дачник со стажем назвал натуральные средства, успешно заменяющие Корневин - результат один и тот же

17:21 2023-05-05

Опытные дачники и новички могут брать на заметку пять способов укоренения без применения недешевых магазинных средств. Результат будет одинаковый, тогда какой смысл тратить деньги.

Итак пять натуральных укоренителей, достойных аналогов покупным препаратам.

Готовим ивовую воду

Обрезаем молодые веточки, опускаем в воду, ждем корешков. Веточки убираем, свои черенки для проращивания вставляем в воду. Водичку не меняем, но по мере испарения понемногу добавляем. Салицин в ивовой коре способствует быстрому отрастанию корней.

Делаем укоренитель из тополиных веток

Нарезаем мелкими кусочками свежие ветки тополя, варим пять минут. Остужаем и помещаем в темноту. Когда вода немного постоит, вылавливаем веточки, процеживаем. Теперь туда можно ставить свои черенки. Тот же салицин, что есть у ивы, содержится и в коре тополя. Он и помогает корням расти.

Алоэ вне конкуренции 

Алоэ вообще помощник на все случаи жизни. И как укоренитель работает отлично. Выбираем растение постарше. Не моложе 3 лет. Несколько листков срезаем и помещаем в холодильник в пакете. От резкого холода растение вырабатывает биологически активные вещества. Теперь в отстоянную воду добавляем 5 капель сока (на 250 мл воды), туда же погружаем черенки.

Способ с применением медовой воды

О пользе меда уже все устали слышать. Он оказывается еще и корням помогает расти. В теплой воде - 1,5 литра размешиваем мед - 1 ч. л. Помещаем туда корешки на 6-8 часов, потом переносим в грунт.

Картофельные ростки в помощь

Ростки мелко режем и заливаем литром воды, настой готовим около 6 часов. Процеживаем и используем для укоренения.

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