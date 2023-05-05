«Лена, беги!» - ночное сообщение, после которого Блиновская пыталась бежать из РФ

Следователи в курсе, кто предупредил Елену Блиновскую об аресте. Этот человек не является сотрудником МВД.

Известно, что в ночь с 26 на 27 апреля блогер получила тревожное сообщение, состоящее всего из 2-ух слов: "Лена, беги!".

Осведомитель не является сотрудником полиции, по этой причине не несет ответственности за разглашение секретной информации.

Оперативникам остается выяснить, кто же из "своих" передал сведения о задержании Блиновской постороннему лицу.

Стоит отметить, что основательница "Марафона желаний" и так собиралась покидать РФ. 28 апреля у нее по графику значился треннинг в Ташкенте, но планы пришлось резко изменить.

27 апреля утром звезда интернета задержана вблизи границы РФ с Беларусью. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.