Михаил Хлебородов, известный как кинорежиссер и клипмейкер, скончался в 56 лет

Режиссер и продюсер Григорий Константинопольский сообщил о кончине коллеги Михаила Хлебородова.

Культурному деятелю было на момент смерти всего 56 лет.

Константинопольский рассказал, что Хлебородов в 80-х годах минувшего века одним из первых стал снимать клипы в РФ (тогда еще СССР).

Известно, что в 1992 году Хлебородов стал выпускником режиссерского факультета ГИТИСа.

На его счету такие картины, как дилогия "Параграф 78", комедия "Курьер из "Рая", сериалы "Временно недоступен", "Волшебник".

Среди его работ как клипмейкера числятся "Утекай", "Дельфины", "Кот кота" группы "Мумий Троль", "А в чистом поле" "Белого орла", "Розовый фламинго" и "Никто никогда" Алены Свиридовой.