В центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5

По данным японского метеорологического управления, землетрясение в районе Исикава в центре страны произошло в пятницу в 14:42 (по местному времени, 7:42 по центральноевропейскому времени) на глубине десяти километров.

Оно вызвало оползни, но опасности цунами не было.

По крайней мере, один человек все еще числится пропавшим без вести.

Японские метеорологические службы первоначально оценили магнитуду землетрясения как 6,3, а затем в 6,5 балла.

Станция мониторинга землетрясений США (USGS) присвоила ему значение 6,2.