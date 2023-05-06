Как окучивать картофель и надо ли срезать ботву: что делать после посадки клубней, чтобы урожай не разочаровал

Высокое окучивание картофеля благоприятно влияет на развитие корневой ситемы столонов, что повышает урожай. Первый раз растение окучивают, когда высота ботвы достигает 10-12 см. Второй - через 2-3 недели после первого.
Сколько раз надо окучивать, зависит от погоды и региона - чем холоднее и дождливее, тем больше в этом нуждается культура. То есть, вместо двух стандартных окучиваний можно провести три-четыре.
Важно делать это утром либо вечером, в идеале - в пасмурную погоду. Желательно перед этой процедурой полить картофель.
Вопреки распространенным рекомендациям срезать ботву сразу после цветения опытные дачники не советуют. Аргументируя тем, что во время цветения картофеля и практически до начала увядания ботвы наблюдается наиболее интенсивный прирост клубней.
В этот период формируется две трети урожая и, срезав ботву преждевременно, можно его лишиться.
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