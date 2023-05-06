Кипелов дал концерт бойцам России в Сирии

Рок-музыкант Валерий Кипелов выступил перед российскими бойцами на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на Минобороны страны.

Расположение российских солдат посетила также певица Анастасия Спиридонова. Звезды исполнили свои хиты и песни периода Великой Отечественной войны.

Перед военнослужащими также выступили российские писатели Вадим Глухов и Олег Рой. Гости поблагодарили бойцов за теплый прием и пожелали им успехов.

Я чувствовала себя частью чего-то важного. Ребята здесь не избалованы, они говорят, что песня им работать и жить помогает. Думаю, она всем людям помогает, — отметила Спиридонова.

Кроме того, с солдатами встретились представитель Комитета по обороне и безопасности РФ Николай Кондратюк и член Комитета по соцполитике Андрей Чернышов.

Их познакомили с условиями несения службы российских военных. Они осмотрели жилые и бытовые помещения, встретились с командованием и офицерами, и вручили памятные подарки.