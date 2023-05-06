Россия обвиняет США в поддержке терроризма после покушения на Прилепина

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на взрыв заминированного автомобиля, в результате которого был ранен известный писатель Захар Прилепин, сообщает ТАСС.

«Факт свершился: Вашингтон и НАТО взрастили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — говорит Захарова. США и Великобритания несут «прямую ответственность» за нападение, заявила Захарова.

Ранее Россия заявила о причастности Запада к атаке на Кремль, которую пытались провести с помощью дронов в ночь на среду.