Россия обвиняет США в поддержке терроризма после покушения на Прилепина

13:47 2023-05-06

Российское правительство обвинило США и Запад в поддержке украинского терроризма.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на взрыв заминированного автомобиля, в результате которого был ранен известный писатель Захар Прилепин, сообщает ТАСС.

«Факт свершился: Вашингтон и НАТО взрастили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — говорит Захарова. США и Великобритания несут «прямую ответственность» за нападение, заявила Захарова.

Ранее Россия заявила о причастности Запада к атаке на Кремль, которую пытались провести с помощью дронов в ночь на среду.