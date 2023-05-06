Огородник со стажем рассказал, для чего на даче может пригодиться уксус

18:38 2023-05-06

На огороде опытные дачники используют целый арсенал средств для ведения дачного хозяйства. Чего в нем только нет: и сода, и мед, и йод, и нашатырь, и уксус тоже есть. Для чего используют уксус, рассказал эксперт.

Если для кухонных нужд бутылки уксуса хватает на несколько месяцев, то на огороде он расходится гораздо быстрее и куда в больших количествах.

Против сорняков

Уксус убирает сорняки и останавливает их рост. Надо опрыскать участок с травой, повторив эту процедуру несколько раз. В результате прополок в этом месте станет намного меньше.

От насекомых

Ловушки с уксусом помогут уменьшить количество назойливых насекомых, которые не дают жизни дачникам летом. На стакан воды добавьте пол стакана уксуса и около 100 г сахара. Смесь разливаем по пластиковым емкостям, устанавливаем на деревьях или в любых местах на даче. Насекомые будут залетать внутрь, но выбраться уже не смогут. Кстати, ловушки приманивают не только комаров и мошкару, но и огородных вредителей.

Садовый инструмент

Уксусом можно очистить поржавевший садовый инвентарь. Замочите его на ночь в этой жидкости, а утром легко очистите всю ржавчину щеткой или губкой.

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