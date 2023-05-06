Три дачных растения, о посадке которых вы обязательно пожалеете

Многолетний цветок золотарник не требует особого ухода, выглядит очень красиво и не боится вредителей.
Но он легко и быстро распространяется по участку, очень скоро появляется на грядках и мешает росту огородных растений.
Шиповник часто используют для создания живой изгороди, а его ягоды являются кладезем витаминов.
Однако кустарник достаточно агрессивный и быстро вытесняет другие растения, его придется регулярно обрезать.
Люпин широко используется для оформления цветочных грядок. Но за небольшое время он распространяется по участку, а избавиться от него крайне сложно.
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