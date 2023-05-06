Три дачных растения, о посадке которых вы обязательно пожалеете

Многолетний цветок золотарник не требует особого ухода, выглядит очень красиво и не боится вредителей.

Но он легко и быстро распространяется по участку, очень скоро появляется на грядках и мешает росту огородных растений.

Шиповник часто используют для создания живой изгороди, а его ягоды являются кладезем витаминов.

Однако кустарник достаточно агрессивный и быстро вытесняет другие растения, его придется регулярно обрезать.

Люпин широко используется для оформления цветочных грядок. Но за небольшое время он распространяется по участку, а избавиться от него крайне сложно.