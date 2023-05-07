Универсальная подкормка всего из двух компонентов подойдет для любых растений

Это салициловая кислота, которая предотвратить развитие бактериальных заболеваний и ускорит их рост.

Второй компонент – раствор аммиака. 100 г салициловой кислоты нужно растворить в литре теплой воды.

Затем туда следует добавить 40 мл аммиака. Раствор настаивают около часа, выливают в 10-литровое ведро воды и перемешивают.

Состав используют для опрыскивания всех огородных растений, повторяя процедуру два раза в месяц.