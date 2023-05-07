Универсальная подкормка всего из двух компонентов подойдет для любых растений

02:33 2023-05-07

Всего из двух дешевых компонентов, которые продаются в любой аптеке, можно сделать универсальную подкормку для всех огородных растений.

Это салициловая кислота, которая предотвратить развитие бактериальных заболеваний и ускорит их рост.

Второй компонент – раствор аммиака. 100 г салициловой кислоты нужно растворить в литре теплой воды.

Затем туда следует добавить 40 мл аммиака. Раствор настаивают около часа, выливают в 10-литровое ведро воды и перемешивают.

Состав используют для опрыскивания всех огородных растений, повторяя процедуру два раза в месяц.

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