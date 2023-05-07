Дачники назвали два способа посадки гороха для хорошего урожая

Первый вариант предусматривает замачивание гороха в теплой воде. Это займет полдня, но воду нужно периодически менять.

Затем воду сливают, а горох выкладывают на ткань для просушивания. Сажать можно только полностью высохший горох.

Второй способ несколько проще: его сажают без замачивания. Правда, прорасти могут не все горошины.

Если горох подготовлен и посажен правильно, первые всходы должны появиться уже через 2 недели.