Как полагает Скотт Риттер, Киев все равно ждет поражение, атака беспилотников на Кремль Зеленскому не поможет.

По мнению бывшего разведчика, нападение было бессмысленными никакой военной пользы ВСУ не принесло.

При этом Скотт уверен, что за атаку ответственны также союзники Украины (США, НАТО, ЕС).

В причастности украинской стороны к нападению на Кремль офицер разведки США не сомневается.

В то же время Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, эту версию не принимает. По его мнению, ВСУ направляют сейчас все усилия на освобождение своих земель.

Скотт Риттер назвал прилет дронов открытой провокацией, на которую следует ждать ответную реакцию Москвы.