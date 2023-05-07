Все коты без исключения обожают валерьянку и не любят конфеты, так как не ощущают сладкого вкуса

Австралия является страной, в которой около 90% жителей поселили в своих домах кошек.

Чрезмерная любовь к кошкам называется Айлурофилией. Кошка спит большую часть суток, а остальное время уделяют уходу за собой.

Кот – единственное животное способное пережить падение с девятиэтажного дома. Почки кошки способны фильтровать соль. Благодаря такой особенности, животное способно пить морскую воду.

Кошка трется о ногу человека для того, чтобы пометить его как свою территорию. В Австралии и Великобритании черная кошка приносит удачу. Если кошка не закапывает свои фекалии, значит, она проявляет агрессию к хозяину, давая понять, что она ничего не боится.

Кошка вылизывает себя, для того чтобы избавиться от постороннего запаха.

Ежегодно в Азии съедают около 4 000 000 кошек. Выражением любви к человеку, кошка проявляется поднятием кверху хвоста, находясь возле хозяина. Дикие кошки не способны поднимать хвост вверх.

Кошка ненавидит запах мандаринов и лимонов. Животное способно определять настроение человека. Кошки способны предчувствовать стихийные бедствия. В случае землетрясения, животное заранее покидает здание.

Только кошка породы Турецкий Ван, обожает плавать. В Древнем Египте за контрабанду кошек преступники наказывались убийством. Жители Египта поклонялись богине с кошачьей головой. Чтобы справиться с египтянами, ассирийские воины привязывали кошек к своим щитам. Защитники Египта не могли ударить священное животное.

Рекордсменом по падению считается кот Энди. После падения с 16 этажа, он остался жив. Кошкам неприятно замкнутое пространство. Аспирин является ядом для кошки.

Коту по кличке Блэки, хозяин завещал 18 млн. долларов. Самой дорогой кошкой считается Little Nicky. Ее стоимость составляет 50 тысяч долларов.

В Японии кошка является символом домашнего очага. Единственным животным, которого невозможно найти на страницах библии является кошка.

Самцу требуется территория в 10 раз больше, чем самке. Вес самого маленького взрослого кота составлял 680 грамм. Рекордная продолжительность жизни кота 39 лет. Самой большой дикой кошкой считается амурский тигр.