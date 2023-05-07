Минфин США предупредил о конституционном кризисе в случае принятия Байденом поправки о госдолге

Речь идет о поправке, которая позволяет американскому президенту добиться предотвращения дефолта в обход конгресса.

По мнению Йеллен, правительство США должно добиться от конгресса решения о повышении потолка госдолга.

Она уточнила, что если конгресс не справится со своей работой, хороших вариантов для Соединенных Штатов просто не останется.

Белый дом требует от палаты представителей повышения госдолга безо всяких условий, но конгресс, который контролирую республиканцы, настаивает на резком сокращении бюджетных расходов.