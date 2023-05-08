Самые эффективные обработки сада от болезней весной

Начинать обработку можно при температуре воздуха от 4 градусов, когда почки на деревьях еще не распустились.

Для первой обработки подойдет средство «Профилактин». Он образует на ветках пленку, под которой вредители погибают из-за отсутствия воздуха.

Через две недели проводится вторая обработка. Для этого можно использовать бордоскую жидкость.

Если почки еще не набухли, 250 мл препарата разводятся в 10 л воды. При появлении кончиков листьев на то же количества воды потребуется 100 мл средства.