Владимир Рогов, возглавляющий движение "Мы вместе с Россией", высказал свое мнение по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск.
Он считает, что ВСУ сделают попытку взять Днепр и занять Запорожскую АЭС, таким образом создав плацдарм на левой стороне реки.
По словам Рогова, украинская сторона даже не скрывает своих намерений.
Как считает политик, разработкой плана контрнаступления занимались американские и британские силовые ведомства.
Согласно этому плану, один из решающих ударов будет направлен именно на Запорожскую область, чтобы перекрыть сухопутный путь на Крым.
При этом Украина в наступательной операции ничего не решает и является лишь исполнителем чужих приказов.