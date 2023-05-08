Рогов уверен, что при контрнаступлении ВСУ собираются захватить ЗАЭС

Владимир Рогов, возглавляющий движение "Мы вместе с Россией", высказал свое мнение по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск.

Он считает, что ВСУ сделают попытку взять Днепр и занять Запорожскую АЭС, таким образом создав плацдарм на левой стороне реки.

По словам Рогова, украинская сторона даже не скрывает своих намерений.

Как считает политик, разработкой плана контрнаступления занимались американские и британские силовые ведомства.

Согласно этому плану, один из решающих ударов будет направлен именно на Запорожскую область, чтобы перекрыть сухопутный путь на Крым.

При этом Украина в наступательной операции ничего не решает и является лишь исполнителем чужих приказов.