Синдром азиатской кухни: почему европейцы и китайцы не могут есть еду друг друга

Любовь азиатов, и в особенности китайцев, к усилителю вкуса - притча во языцех. Упаковки с кристаллами глутамата натрия можно увидеть на кухне каждой китайской хозяйки.

Учитывая, что глутамат натрия и так находится в продуктах, долго велись споры - может ли он навредить в больших количествах.

Что это такое? Автор канала Азия без фотошопа на платформе Дзен изучил это вопрос.

Он напомнил, что доктор Роберт Квок более полувека назад первым увязал ощущения небольшого оцепенения рук, спины, шеи, затрудненное дыхание, отечность лица и другие проблемы с обедом в китайском ресторане, где повара не жалели для клиентов глутамата.

К счастью, симптомы ни к чему хроническому не приводили. Через двадцать минут все проходило. Многие связывали это с приправами либо остротой китайских блюд.

Китайцы считают, что глутамат натрия безопасен, соответственно, его можно употреблять в любых количествах. Подсчитано, что житель Европы в среднем получает 0,5 г вкусового усилителя ежедневно, а китаец - аж 3 грамма. Почувствуйте разницу!

Не удивительно, что китайцам не нравится кухня других стран. Даже когда они едут в турпоездки, ищут национальные рестораны, не желая пробовать кухню другой страны.

Не удивительно, что, когда европеец пробует блюда с передозировкой глутамата, у него появляется реакции отравления: головная боль, слабость, тошнота.

Эксперты не советуют привыкать к такой еде: вкусовые ощущения замылятся, и нормальная еда будет казаться не такой вкусной. Чтобы излечиться от такого синдрома, придется немного поголодать.

Что делать, если приехали в Китай, и европейскую еду найти сложно? Перемежать каждую порцию китайской еды с банальной булкой без глутамата. Либо - вареным яйцом: туда глутамат при всем желании не впихнешь.