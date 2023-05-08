Факты о Северной Корее, которые от всех скрывают и невозможно в них поверить

Наказание по наследству:

Если кто-то совершит преступление, это конец для его детей и внуков. В КНДР есть закон, по которому за наказание будет расплачиваться не только сам преступник, но и его сын и внук.

Может быть это связано с тем, чтобы люди не нарушали закон.

Исправительные лагеря:

В Северной Корее на данный момент 16 лагерей, люди сравнивают их с гулагами.

Их там заставляют очень много работать и очень жестко наказывают за любую провинность.

Туристы могут не вернуться:

Всех иностранцев сопровождает гид и внимательно следит за всеми, чтобы не дай бог туристы свернули от маршрута или поговорили с местными.

В стране очень жесткие законы и действуют абсолютно на всех приезжих, если вы сделаете, что-то не то, то наказывать будут по полной.

Жителям КНДР запрещен выезд заграницу:

Это может звучать странно, но так и есть, гражданам запрещается выезжать из страны в целях путешествий или по личным делам, только по деловым с разрешения правительства.

Это только цветочки, им также запрещено передвигаться по своей собственной стране без специального разрешения!

За нарушение всех этих правил предусмотрен не штраф, а сразу тюрьма.

Запрет иностранных фильмов и песен:

Данный запрет также действует на всех приезжих в страну, а не только для граждан.

По законам жители и приезжие должны слушать и смотреть только "свою" музыку и фильмы. Если вы будете слушать или даже просто напевать иностранную песню, то вам грозит тюрьма до 15 лет.

Если обнаружат на ноутбуке, флешке, телефоне "чужую" песню также наказание.

Запрет на покупку недвижимости:

Если житель копил всю жизнь деньги на покупку квартиры, то фиг тебе, никто не продаст, ведь квартиры распределяет государство.

Если хочешь квартиру, то дай взятку 100 000 долларов.