Дачный эксперт рассказал, что делать, чтобы компост созревал быстрее

12:59 2023-05-08

Чтобы быстрее получить полезное питательное удобрение для своих грядок, нужно лишь два раза в месяц добавлять в компост этот компонент. Процесс созревания заметно ускорится.

Чем быстрее созреет компост, тем быстрее дачник получит сытную подкормку для своих огородных растений, тем лучшим будет урожай.

Ускорить процесс помогает нагревание компостного содержимого. Для этих целей вносим в яму два порошка: картофельный крахмал и карбамид.

Их присутствие вызовет химические реакции, сопровождающиеся повышением температуры компостной массы. При этом устраняются патогенные микроорганизмы.

Если регулярно подсыпать в компост мочевину и крахмал, то удобрение очень скоро будет полностью готово к употреблению. Делать это нужно два раза в месяц.

За один раз добавляем около трех ложек смеси. После внесения карбамида и крахмала делаем полив компостной кучи чистой водой.

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