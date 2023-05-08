Похищенные пиратами моряки отпущены на свободу

Владелец судна, датская нефтяная и судоходная компания Monjasa, подтвердила в понедельник, что все шесть похищенных членов экипажа в настоящее время в безопасности.

Все они находятся в относительно хорошем состоянии, объяснил босс Monjasa Андерс Остергорд, учитывая тяжелые обстоятельства, в которых оказались члены экипажа в последние недели. Сейчас их возвращают на родину.

Двое литовцев уже едут домой. Об этом сообщили Государственная канцелярия стран Балтии ЕС и НАТО и кризисная группа, созданная правительством в понедельник в Вильнюсе.

Моряки были похищены 25 марта во время нападения на их судно Monjasa Reformer под либерийским флагом.

В то время 135-метровый танкер для перевозки нефти и химикатов находился примерно в 140 морских милях (260 км) к западу от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго.Через пять дней корабль нашли у берегов Сан-Томе и Принсипи.

По словам Монджасы, пираты оставили на борту еще десять членов экипажа, но шестерых доставили на берег в Нигерии. Об обстоятельствах ее освобождения информации не поступало.