Опытный садовод объяснил, как поливать лук, чеснок и картофель

Понять, когда лук и чеснок нуждаются в поливе, можно по желтым кончикам перьев. Если лето стоит сырое, то поливы не нужны. В жару и сушь поливать надо раз в 5 дней.

Перед сбором урожая надо выдержать паузу в 30 дней без полива. Если будет много влаги, луковицы плохо созреют и храниться хорошо не будут.

Самая большая потребность в воде возникает в период созревания - до 35 л на квадратный метр. В весенний период во время роста корней и листвы воды надо меньше - до 30 л на метр.

Многие дачники картофель не поливают вовсе, и он неплохо растет, особенно, когда бывают дожди.

Но все же поливать картошку надо, хотя бы раз в неделю, расходуя по 20-30 л воды на квадрат земли.

Если хотите делать это реже, можно потупить так: после обильного полива почву чуть подсушиваем, рыхлим и мульчируем, применяя торф, перегной. Тогда полив можно делать раз в месяц.