Потерявшейся в лесу на пять дней австралийке удалось выжить благодаря вину и конфетам

Жительница Мельбурна Лилиан Ип пять дней провела в ожидании помощи в лесу в штате Виктория Австралии пять дней, сообщает Рамблер со ссылкой на News18.com.

48-летняя женщина заблудилась по пути из Мельбурна в район Брайт, куда отправилась в одиночку.

Она застряла в грязи прямо посреди зарослей, в этом месте не действовала мобильная связь.

Единственное, что было у Лилиан, - бутылка вина и конфеты. Они-то и помогли австралийке выжить: Ип ела сладости и запивала их вином.

Ее нашли через пять дней спасатели во время облета территории. Женщину доставили в больницу, у нее диагностировали обезвоживание. Лилиан уже прошла курс лечения и вернулась домой к собственной семье.