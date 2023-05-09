В России фото Лаймы Вайкуле после ее негативных слов о Дне Победы

Для певицы подобные монументы не имеют не только никакой исторической ценности, но и даже художественной.

При этом, так артистка думала не всегда. Или же, просто скрывала свои настоящие чувства насчет Дня Победы.

Еще пару лет назад она активно в компании российских артистов-друзей праздновала 9 Мая.

Фотографии с тех дней остались в интернете и радиоведущий Михаил Шахназаров любезно напомнил Вайкуле о наличии компромата на нее.

На опубликованном Шахназаровым фото Лайма Вайкуле запечатлена в обнимку с актером Леонидом Ярмольником и певцом Александром Буйновым.

Тогда, ни празднование 9 Мая, ни символы этого праздника ничуть не смущали ее и не вызывали отвращения.