Послу России не дали пройти к мемориалу Красной Армии в Варшаве

Художественная и звуковая инсталляция и сотни украинских флагов символизировали погибших украинцев.

В конечном итоге послу толпа помешала отдать дань уважения павшим за свободу Польши советским солдатам.

Известно, что один из организаторов требовал от Андреева снять георгиевскую ленточку.

В итоге диппредставительство покинуло мемориал.

«Конечно, это никоим образом не может изменить нашу волю к окончательной победе над нацизмом, где бы он ни обнаруживался», — заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

Некоторые поляки также пришли утром и прошли через символическое кладбище к Мемориалу Красной Армии, чтобы возложить там цветы.

Это разозлило протестующих, которые назвали их «провокаторами», служащими интересам Кремля.

МИД РФ заявит Польше протест из-за провокации против российских дипломатов.