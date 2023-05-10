Послу России не дали пройти к мемориалу Красной Армии в Варшаве

Художественная и звуковая инсталляция и сотни украинских флагов символизировали погибших украинцев.
В конечном итоге послу толпа помешала отдать дань уважения павшим за свободу Польши советским солдатам.
Известно, что один из организаторов требовал от Андреева снять георгиевскую ленточку.
В итоге диппредставительство покинуло мемориал.
«Конечно, это никоим образом не может изменить нашу волю к окончательной победе над нацизмом, где бы он ни обнаруживался», — заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
Некоторые поляки также пришли утром и прошли через символическое кладбище к Мемориалу Красной Армии, чтобы возложить там цветы.
Это разозлило протестующих, которые назвали их «провокаторами», служащими интересам Кремля.
МИД РФ заявит Польше протест из-за провокации против российских дипломатов.