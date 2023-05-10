Шольц высказался о военном параде на Красной площади, прошедшем 9 мая в Москве

Евросоюз не должен показывать страха перед Россией, ему нужно сохранять единство и продолжать оказывать поддержку Украине.

В этом уверен Олаф Шольц, прокомментировавший демонстрацию российской стороной вооружения и живой силы на прошедшем в Москве 9 мая военном параде.

Сегодня Путин показывает свои ракеты, танки и солдат. Он нас не пугает, и мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется.

Также канцлер Германии отметил, что странам ЕС важно не оглядываться на прошлое, а держать ориентиры на будущее.

Ранее представители МИД Украины назвали участие лидеров стран СНГ в Параде Победы на Красной площади "аморальным и недружественным шагом".